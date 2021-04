House of Gucci | Lady Gaga incanta in abito da sposa | Jared Leto è irriconoscibile | le nuove foto dal set

(Di venerdì 9 aprile 2021) Proseguono le riprese diof. Dopo i primi lavori svolti a Roma, la troupe si è trovata a girare in diverse location italiane, tra cui Milano e alcune località nei pressi di Como. La produzione ha poi fatto ritorno nella Capitale, in cui pare si trovi attualmente. Di recente, sono trapelate in rete alcuneche hanno riacceso i riflettori -mai spenti, a dire il vero- sul progetto, indubbiamente tra i più attesi del 2021. Gli scatti, rubati tra un ciak e l’altro, hanno lasciato tutti senza parole:ha girato per lei vie di Roma inda, attirando inevitabilmente l’attenzione dei curiosi. Oltre che sulla diva di A Star is Born, gli sguardi sono ricaduti anche su un...

