“Ho scritto il mio testamento”. Alba Parietti commuove tutti: “Ricordatemi sempre così” (Di venerdì 9 aprile 2021) Alba Parietti lascia tutti senza parole. La showgirl ‘spiazza’ tutti con un post pubblicato di recente sul suo profilo Instagram. Si potrebbe pensare a una foto audace, e invece la madre di Francesco Oppini decide di fare ‘testamento’. Pensa al suo funerale e comunica a tutti quelle che sembrano essere le sue volontà. Ebbene si, pare che la showgirl abbia le idee molto chiare quando “passerà a miglior vita”. Spiega per iscritto cosa bisognerà fare al suo funerale, ma non solo, spiega tutto anche ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format i “Lunatici”: “Allora, è un gioco. Io prima di dormire prendo tre o quattro gocce di un potente sonnifero per cercare di prendere sonno. Quando prendo questo sonnifero faccio dei danni incalcolabili, perché scrivo cose belle, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)lasciasenza parole. La showgirl ‘spiazza’con un post pubblicato di recente sul suo profilo Instagram. Si potrebbe pensare a una foto audace, e invece la madre di Francesco Oppini decide di fare ‘’. Pensa al suo funerale e comunica aquelle che sembrano essere le sue volontà. Ebbene si, pare che la showgirl abbia le idee molto chiare quando “passerà a miglior vita”. Spiega per icosa bisognerà fare al suo funerale, ma non solo, spiega tutto anche ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format i “Lunatici”: “Allora, è un gioco. Io prima di dormire prendo tre o quattro gocce di un potente sonnifero per cercare di prendere sonno. Quando prendo questo sonnifero faccio dei danni incalcolabili, perché scrivo cose belle, ...

