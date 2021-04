“Ho fatto male a venire”. L’avvocato di Piera Maggio è una furia in diretta e abbandona il collegamento con Barbara D’Urso (Di venerdì 9 aprile 2021) Ospite in collegamento da Mazara del Vallo, Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha abbandonato repentinamente Pomeriggio Cinque, indispettito da una domanda di Roberto Alessi. L’avvocato era collegato oggi pomeriggio con Barbara D’Urso per commentare quanto avvenuto ieri nel corso dell’appuntamento sulla tv russa, al quale lui stesso aveva partecipato come rappresentante della famiglia di Denise. In apertura di collegamento Frazzitta aveva ringraziato la D’Urso per l’attenzione dedicata in questi giorni agli sviluppi del caso, dopo la segnalazione fatta settimana scorsa a Chi l’ha visto? da una donna di origini russe che vive ora da anni in Italia: "Grazie per l’attenzione che avete mostrato in ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 9 aprile 2021) Ospite inda Mazara del Vallo, Giacomo Frazzitta, il legale di, mamma di Denise Pipitone, hato repentinamente Pomeriggio Cinque, indispettito da una domanda di Roberto Alessi.era collegato oggi pomeriggio conper commentare quanto avvenuto ieri nel corso dell’appuntamento sulla tv russa, al quale lui stesso aveva partecipato come rappresentante della famiglia di Denise. In apertura diFrazzitta aveva ringraziato laper l’attenzione dedicata in questi giorni agli sviluppi del caso, dopo la segnalazione fatta settimana scorsa a Chi l’ha visto? da una donna di origini russe che vive ora da anni in Italia: "Grazie per l’attenzione che avete mostrato in ...

Advertising

Simo_Ventura : Ecco che cosa ho fatto nelle giornate di Pasqua ???????????? ho male alle ganasce . Che potenza #lolchirideefuori - swarleyxstark : @lacquabagna MIRI STO MALE AHHASHSH infatti quando abbiamo fatto gli abbinamenti l'ho presa subito?? - _FiN3LiN3_ : io ho un problema, ogni giorno anche se vado a letto tardi mi sveglio SEMPRE alle 6, CHE HO FATTO DI MALE PER NON RIUSVIRE A DORMIRE??? - myriamsabolla : Classifica delle cose che mi hanno fatto ridere fino a stare fisicamente male: 1. La scena dei gamberi di Beetlejui… - SlKim : @poilofaccio @Morbilla_ Esatto a me è questo punto che ha fatto rimaner male -