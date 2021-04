Highlights Olimpia Milano-Anadolu Efes 98-75 | Eurolega 2020 2021 VIDEO

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ildeglie dei momenti salienti del match tra, valevole per la trentaquattresima e ultima giornata della regular season dell’. Al Forum grande prestazione dei meneghini, che travolgono gli avversari e blindano il quarto posto. Gara a senso unico, che vede gli uomini di Ettore Messina partire bene, prima di dilagare nella ripresa. MVP Shield con 19 punti a referto. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

pegnarol : Forza ?@OlimpiaMI1936? il bello comincia adesso... #EuroLega - Gazzetta_it : VIDEO Eurolega #OlimpiaMilano, l'ultima è una festa: guarda come ha stracciato l'Efes.

... contro il Bayern Monaco a partire dal 20 aprile (serie al meglio delle 5 partite): guarda gliSerie A: Dinamo Sassari - Virtus Bologna 77 - 108 03/04/2021 A 21:32 Nella ripresa ...e pensare al big match di campionato di domenica sera alle 20.45 in casa contro la capolista...In caso di vittoria, l’Olimpia sarà comunque quarta, con il vantaggio del fattore campo nel caso di un’eventuale gara 5 nei quarti di finale. In attesa della diretta live, ecco gli highlights della ...Classifica e highlights Eurolega Basket Eurolega – Oggi Olimpia Milano-Anadolu Efes: orario, diretta tv, quando e dove vedere la partita in live streaming su Eurosport Player. Questa sera, venerdì 9 ...