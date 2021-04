Harry e Meghan, paura in California: hanno chiamato la polizia nove volte (Di venerdì 9 aprile 2021) Meghan Markle e il Principe Harry si sentono insicuri nella loro lussuosa villa in California e per nove volte in nove mesi hanno chiamato la polizia. La villa dove vivono Meghan Markle e il principe Harry in California ha dato qualche grattacapo alla coppia che, da quando si è trasferita a Santa Barbara, ha chiamato la polizia ben 9 volte in 9 mesi. Meghan Markle ed Harry hanno deciso di lasciare i fasti di Buckingham Palace e si sono trasferiti in California, qui la coppia si è liberata delle pressioni familiari e mediatiche ma non ha trovato la tranquillità tanto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021)Markle e il Principesi sentono insicuri nella loro lussuosa villa ine perinmesila. La villa dove vivonoMarkle e il principeinha dato qualche grattacapo alla coppia che, da quando si è trasferita a Santa Barbara, halaben 9in 9 mesi.Markle eddeciso di lasciare i fasti di Buckingham Palace e si sono trasferiti in, qui la coppia si è liberata delle pressioni familiari e mediatiche ma non ha trovato la tranquillità tanto ...

Advertising

flamanc24 : RT @yleniaindenial: Meghan e Harry che cercano di non farsi notare al funerale del Principe Filippo - fenicelettrice : RT @scrivodizain: gli autori di the crown dopo lo scandalo di Meghan e Harry e la morte di Filippo - ohwlarry : RT @scrivodizain: gli autori di the crown dopo lo scandalo di Meghan e Harry e la morte di Filippo - b3ll4mybl4k3 : RT @KatieDeMerindol: Meghan ed Harry che arrivano al funerale di Filippo - b3ll4mybl4k3 : RT @yleniaindenial: Meghan e Harry che cercano di non farsi notare al funerale del Principe Filippo -