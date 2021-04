Harry e Meghan non si sentono al sicuro: ecco quante volte hanno chiamato la polizia (Di venerdì 9 aprile 2021) I Duchi di Sussex, Harry e Meghan, non si sentirebbero al sicuro nella loro nuova casa in California. O, almeno, questo quello che risulterebbe se si tiene in conto il numero delle volte in cui i due coniugi avrebbero chiamato la polizia. A riportare questa notizia ci ha pensato FanPage, dove leggiamo che Harry e Meghan avrebbero chiamato la polizia ben 9 volte in 9 mesi per diversi motivi: I dati provengono dall’agenzia di stampa PA. L’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Barbara ha confermato di aver risposto alle chiamate, indicate come richieste telefoniche. Sarebbero attivazioni di allarmi e reati contro la proprietà. Solo nel mese di luglio 2020, quando Harry e ... Leggi su trendit (Di venerdì 9 aprile 2021) I Duchi di Sussex,, non si sentirebbero alnella loro nuova casa in California. O, almeno, questo quello che risulterebbe se si tiene in conto il numero dellein cui i due coniugi avrebberola. A riportare questa notizia ci ha pensato FanPage, dove leggiamo cheavrebberolaben 9in 9 mesi per diversi motivi: I dati provengono dall’agenzia di stampa PA. L’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Barbara ha confermato di aver risposto alle chiamate, indicate come richieste telefoniche. Sarebbero attivazioni di allarmi e reati contro la proprietà. Solo nel mese di luglio 2020, quandoe ...

