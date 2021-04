“Ha lasciato il reality”. Isola dei Famosi, il naufrago costretto a tornare in Italia: “Gravi motivi” (Di venerdì 9 aprile 2021) Una bruttissima notizia ha colpito ‘L’Isola dei Famosi’. Uno dei naufraghi è infatti stato costretto ad abbandonare il reality show di Ilary Blasi. Troppo seri i problemi che gli sono stati comunicati e quindi ha voluto abbandonare l’Honduras per fare immediatamente ritorno in Italia. Una situazione inaspettata, che coglie di sorpresa ovviamente tutti i telespettatori e anche gli altri protagonisti del programma. Ad ufficializzare la notizia è stata la stessa produzione con un post su Instagram. Alcune ore fa Valentina Persia si è litigata in maniera furibonda con Brando Giorgi e gli ha detto: “Stai ca****o fuori dal vaso! La tua supponenza va pure oltre, mettendo in bocca cose che non ci stanno. Ci ho provato con l’occhiale e ho fatto la furbata, si è accesso. Brando la verità e che non ti sopporta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Una bruttissima notizia ha colpito ‘L’dei’. Uno dei naufraghi è infatti statoad abbandonare ilshow di Ilary Blasi. Troppo seri i problemi che gli sono stati comunicati e quindi ha voluto abbandonare l’Honduras per fare immediatamente ritorno in. Una situazione inaspettata, che coglie di sorpresa ovviamente tutti i telespettatori e anche gli altri protagonisti del programma. Ad ufficializzare la notizia è stata la stessa produzione con un post su Instagram. Alcune ore fa Valentina Persia si è litigata in maniera furibonda con Brando Giorgi e gli ha detto: “Stai ca****o fuori dal vaso! La tua supponenza va pure oltre, mettendo in bocca cose che non ci stanno. Ci ho provato con l’occhiale e ho fatto la furbata, si è accesso. Brando la verità e che non ti sopporta ...

Advertising

miogenereee : Comunque in tutto ciò stiamo vedendo chi veramente ha dominato il gf Chi ha lasciato un segno Quali sono i fandom p… - fsmsavage : Sapevamo che si sarebbero rincontrati entrambi hanno lasciato uno spiraglio aperto sapevamo che sarebbe arrivato il… - klub99it : Ci ha lasciato l'effettista #CleveHall Aveva preso parte a film come Ghoulies, Troll, Terror Night. Nel 2012 è stat… - DSpettacolo : Andrea Cerioli durante la diretta dell'Isola dei famosi si è lasciato andare a un lungo sfogo e ha messo in dubbio… -