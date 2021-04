Guardiola: «Bielsa non vince? Dategli il Manchester City e vedrete» (Di venerdì 9 aprile 2021) Pep Guardiola ha usato parole al miele per la carriera di Marcelo Bielsa, attuale allenatore del Leeds e prossimo avversario del City Pep Guardiola ha parlato di Marcelo Bielsa durante la conferenza stampa di vigilia di Manchester City-Leeds. Le parole del tecnico catalano. «Quando ho avuto l’opportunità di parlare con lui, parlava sempre di ciò in cui credeva. Tutti sanno l’ammirazione e il rispetto che ho nei suoi confronti. Se c’è una persona che sa trovare il segreto o il modo in cui noi vogliamo giocare, quella persona è lui. Per la sua incredibile etica del lavoro e conoscenza del gioco. È una persona che rispetta l’avversario, che gioca per i tifosi e che vuole giocare solo per vincere, convincendo i giocatori a seguirlo. La ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Pepha usato parole al miele per la carriera di Marcelo, attuale allenatore del Leeds e prossimo avversario delPepha parlato di Marcelodurante la conferenza stampa di vigilia di-Leeds. Le parole del tecnico catalano. «Quando ho avuto l’opportunità di parlare con lui, parlava sempre di ciò in cui credeva. Tutti sanno l’ammirazione e il rispetto che ho nei suoi confronti. Se c’è una persona che sa trovare il segreto o il modo in cui noi vogliamo giocare, quella persona è lui. Per la sua incredibile etica del lavoro e conoscenza del gioco. È una persona che rispetta l’avversario, che gioca per i tifosi e che vuole giocare solo perre, conndo i giocatori a seguirlo. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Bielsa Guardiola: 'Ammiro e rispetto Bielsa. Non ha mai vinto? Dategli il City...' Commenta per primo Pep Guardiola , allenatore del Manchester City , parla in vista della sida contro il Leeds, in un match che lo metterà contro a Marcelo Bielsa : 'Quando ho avuto l'opportunità di parlare con lui, parlava ...

Premier: Il clou è Tottenham - Manchester United Mentre Guardiola fa il conto alla rovescia per lo scudetto del City ospitando il Leeds del 'maestro' Bielsa e si concentra sul complicato ritorno col Dortmund, si fa incandescente la volata Champions che ...

Bielsa…si arrende: “Guardiola fa magie, mi sono rassegnato al fatto che non riuscirò mai a copiarlo” Il Posticipo Guardiola difende Bielsa: “Non vince? Dategli il City e vedrete” È la sfida tra Pep Guardiola e Marcelo Bielsa, due che il calcio lo masticano e lo capiscono da tempo. La gente dice che non vince titoli, ma dategli il Manchester City e vincerà titoli”. Se c’è una p ...

Guardiola: «Bielsa non vince? Dategli il Manchester City e vedrete» Pep Guardiola ha usato parole al miele per la carriera di Marcelo Bielsa, attuale allenatore del Leeds e prossimo avversario del City Pep Guardiola ha parlato di Marcelo Bielsa durante la conferenza ...

