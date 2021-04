Guardate The Beauty, il corto poetico sulla plastica negli oceani (Di venerdì 9 aprile 2021) https://youtu.be/57Tzu7cAxeo Alghe fatte di cannucce, pesci palla che assomigliano a pluriball. Il delicato rapporto tra le profondità marine e l’inquinamento da plastica è al centro del poetico cortometraggio animato The Beauty, firmato dal regista Pascal Schelbli, ovvero un viaggio attraverso gli oceani che sono allo stesso tempo meravigliosi e tremendamente sporchi. Il video è del 2019, ma sta girando parecchio in questo periodo, dato che l’autore l’ha reso visibile su Vimeo. La chiave di lettura del problema dell’inquinamento dei mari è insieme ipnotica e straniante. Nei fondali di The Beauty sembra regnare la pace, nonostante i pesci siano diventati infradito spaiate o bottiglie di plastica. “Invece di mostrare un altro doloroso stomaco pieno di sacchetti di ... Leggi su wired (Di venerdì 9 aprile 2021) https://youtu.be/57Tzu7cAxeo Alghe fatte di cannucce, pesci palla che assomigliano a pluriball. Il delicato rapporto tra le profondità marine e l’inquinamento daè al centro delmetraggio animato The, firmato dal regista Pascal Schelbli, ovvero un viaggio attraverso gliche sono allo stesso tempo meravigliosi e tremendamente sporchi. Il video è del 2019, ma sta girando parecchio in questo periodo, dato che l’autore l’ha reso visibile su Vimeo. La chiave di lettura del problema dell’inquinamento dei mari è insieme ipnotica e straniante. Nei fondali di Thesembra regnare la pace, nonostante i pesci siano diventati infradito spaiate o bottiglie di. “Invece di mostrare un altro doloroso stomaco pieno di sacchetti di ...

