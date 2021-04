Guardare il mondo con gli occhi giovani della meraviglia (Di venerdì 9 aprile 2021) «Mi bacia. Quando ci stacchiamo ride. E allora sono io a baciarla. Non so se lei baci bene o se lo faccio bene io – cosa di cui dubito, se non altro per scarsissimo curriculum – ma questa manifestazione ci piace. Eccome! E da lì è una passeggiata. Mano nella mano. Può nascere così una storia?» “Canzoni per fare l’amore. Storia pop erotico politico di Eugenio (figlio unico di piacente madre vedova) in fuga dalla Genova borghese” è un romanzo uscito per De Ferrari e scritto da Filippo Casaccia, genovese, autore televisivo (ha lavorato per Le Iene, MasterChef, Gialappa’s Band), alle spalle esperienze di scrittura sia per il cinema che per la musica. Eugenio è un maturando classe 1968 che dovrebbe studiare, ma intervengono diverse distrazioni, alcune scambiate per sovversive dai conservatori, come le manifestazioni politiche di cui spesso i ragazzi coinvolti non conoscono fino in fondo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) «Mi bacia. Quando ci stacchiamo ride. E allora sono io a baciarla. Non so se lei baci bene o se lo faccio bene io – cosa di cui dubito, se non altro per scarsissimo curriculum – ma questa manifestazione ci piace. Eccome! E da lì è una passeggiata. Mano nella mano. Può nascere così una storia?» “Canzoni per fare l’amore. Storia pop erotico politico di Eugenio (figlio unico di piacente madre vedova) in fuga dalla Genova borghese” è un romanzo uscito per De Ferrari e scritto da Filippo Casaccia, genovese, autore televisivo (ha lavorato per Le Iene, MasterChef, Gialappa’s Band), alle spalle esperienze di scrittura sia per il cinema che per la musica. Eugenio è un maturando classe 1968 che dovrebbe studiare, ma intervengono diverse distrazioni, alcune scambiate per sovversive dai conservatori, come le manifestazioni politiche di cui spesso i ragazzi coinvolti non conoscono fino in fondo ...

