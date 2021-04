Gruber, il bacio senza mascherina scatena anche le “Iene”: «Lilly come la Boschi che ha attaccato» (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è bacio e bacio: quello diseducativo di Maria Elena Boschi e quello legale schioccato da Lilly Gruber sulle labbra del marito. È merito soprattutto loro se persino un’effusione antica come l’apostrofo rosa (tra le parole t’amo) si è rivelata in grado di scatenare polemiche e dibattiti. Ricordate? Fu la conduttrice di 8 e 1/2 a impartire il consueto predicozzo da istitutrice austroungarica a Meb rinfacciandole di essersi fatta sorprendere dai paparazzi di Chi teneramente abbracciata al suo fidanzato, l’attore Giulio Berruti. Ovviamente, non era il bacio in sé ad indispettire Lilly la Rossa quanto il fatto che se lo fossero dati in piena pandemia, e quindi senza mascherina. Filippo Roma “stana” la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è: quello diseducativo di Maria Elenae quello legale schioccato dasulle labbra del marito. È merito soprattutto loro se persino un’effusione antical’apostrofo rosa (tra le parole t’amo) si è rivelata in grado dire polemiche e dibattiti. Ricordate? Fu la conduttrice di 8 e 1/2 a impartire il consueto predicozzo da istitutrice austroungarica a Meb rinfacciandole di essersi fatta sorprendere dai paparazzi di Chi teneramente abbracciata al suo fidanzato, l’attore Giulio Berruti. Ovviamente, non era ilin sé ad indispettirela Rossa quanto il fatto che se lo fossero dati in piena pandemia, e quindi. Filippo Roma “stana” la ...

Advertising

SecolodItalia1 : Gruber, il bacio senza mascherina scatena anche le “Iene”: «Lilly come la Boschi che ha attaccato»… - _DAGOSPIA_ : ‘SIGNORA GRUBER, PURE LEI MI È CADUTA SUL BACIO SENZA MASCHERINA’, ‘NO MA LEI MI CADE SUL PISELLO'… - lukariello71 : @elevisconti Cara #gruber chi di mascherina ferisce di bacio perisce. @meb ?? - gambettino : @OttoemezzoTW di sicuro la pennivendola #gruber parlerà del suo bacio senza mascherina e chiederà scusa a @meb. No… - Gio15474822 : RT @MPoltero: Me è la Gruber, quella che contestava alla Boschi di essersi levata la mascherina per un bacio? -