Gruber e il bacio al parco senza mascherina, “facevo addominali, si può” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Io stavo facendo sport isolata con mio marito”, “stavo facendo sport ed è consentito fare sport senza mascherina, non stavo prendendo il sole”. Lilli Gruber risponde così alla Iena Filippo Roma, che l’ha raggiunta per chiederle spiegazioni sul discusso bacio al parco col marito senza mascherina immortalato in una foto sul settimanale Chi. La vicenda aveva infatti suscitato particolare clamore per via delle critiche che la giornalista aveva rivolto a Maria Elena Boschi, incalzandola durante una puntata di ‘Otto e mezzo’ a dicembre su alcuni scatti (pubblicati sempre dal settimanale Chi) che la ritraevano in uno scambio di effusioni all’aperto senza mascherina col fidanzato Giulio Berruti. Nel servizio, che andrà in onda stasera alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) “Io stavo facendo sport isolata con mio marito”, “stavo facendo sport ed è consentito fare sport, non stavo prendendo il sole”. Lillirisponde così alla Iena Filippo Roma, che l’ha raggiunta per chiederle spiegazioni sul discussoalcol maritoimmortalato in una foto sul settimanale Chi. La vicenda aveva infatti suscitato particolare clamore per via delle critiche che la giornalista aveva rivolto a Maria Elena Boschi, incalzandola durante una puntata di ‘Otto e mezzo’ a dicembre su alcuni scatti (pubblicati sempre dal settimanale Chi) che la ritraevano in uno scambio di effusioni all’apertocol fidanzato Giulio Berruti. Nel servizio, che andrà in onda stasera alle ...

