Greta Thunberg non va alla Conferenza sul Clima | “Va rinviata | il nazionalismo dei vaccini non è la soluzione al Covid”

(Di venerdì 9 aprile 2021)non parteciperàsuldelle Nazioni Unite in programma a Glasgow il prossimo novembre. Lo ha annunciato l’attivista svedeseBbc spiegando di essere preoccupata per la situazioneha anche rivolto un invito ai governi a rinviare il vertice fino a quando il tasso di vaccinazione nel mondo non sarà aumentato. “Tutto dovrebbe svolgersi nel miglior modo possibile. E il miglior modo possibile sarebbe che tutti fossero vaccinati il prima possibile così che tutti possano partecipare. Ildeinon serve a nulla“, ha detto l’attivista. Da quando ha iniziato la sua protesta per ilfuori dal parlamento di Stoccolma due anni e mezzo fa, ...

Advertising

OurFutureBot : RT @Lanuovaecologia: Skye Neville si ispira a Greta Thunberg, dei #Fridaysforfuture. È promotrice di una campagna su #Change.org contro i g… - FFFBot1 : RT @Lanuovaecologia: Skye Neville si ispira a Greta Thunberg, dei #Fridaysforfuture. È promotrice di una campagna su #Change.org contro i g… - fisco24_info : Clima: Greta Thunberg, non parteciperò alla Cop26 a Glasgow: Attivista svedese, 'troppi rischi legati al Covid, sia… - milano_xr : RT @Cantiere: #ClimateOpenPlatform Verso la youth/pre Cop 26 di Milano, organizzazioni sociali, ecologiste, femministe, antirazziste si or… - nando_saviano : RT @ilgiornale: Michela Murgia, la Greta Thunberg della letteratura italiana, la regina del Tua culpa, la rivoluzionaria della messa all'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Thunberg

Agenzia ANSA

non parteciper alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite in programma a Glasgow (Scozia, GB) il prossimo novembre. Lo ha annunciato l'attivista svedese alla Bbc spiegando di essere ...ROMA, 09 APRnon parteciperà alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite in programma a Glasgow il prossimo novembre. Lo ha annunciato l'attivista svedese alla Bbc spiegando di essere preoccupata ...L'attivista svedese Greta Thunberg ha annunciato in un'intervista alla "Bbc" che non ha intenzione di partecipate alla conferenza sul ...Greta Thunberg ha annunciato che non parteciperà alla conferenza sul clima Cop26 delle Nazioni Unite in programma a Glasgow il prossimo novembre sostenendo di ...