Grecia | noto giornalista di cronaca nera Giorgos Karaivaz giustiziato davanti alla sua abitazione | “Messo a tacere con i proiettili”

(Di venerdì 9 aprile 2021) È stato ucciso con sei colpi d’arma da fuoco di frontesua, ad Alimos, un sobborgo di Atene, probabilmente da due uomini a bordo di uno scooter. È morto cosìtelevisivo greco esperto di, lasciando il Paese sotto shock. Adesso è caccia ai responsabili con posti di blocco in tutta l’Attica. Appena sceso dall’auto, a pochi metri dal portone,è stato colpito a bruciapelo dal passeggero della moto: sei volte, ha detto la polizia che sul posto ha trovato 17 bossoli, secondo quanto riferiscono i media greci. La scientifica sta ora esaminando questi reperti per capire se l’arma usata nell’omicidio sia comparsa in qualche altra azione criminale. Vengono interrogati testimoni e si cercano i ...

Il giornalista greco Giorgos Karaivaz è stato ucciso a colpi di pistola di fronte la sua ... Stando a quanto riferito dalla polizia, Giorgos Karaivaz non aveva reso noto di aver ricevuto minacce. Una carriera costruita raccontando misteri in modo accattivante. Ha cominciato trent'anni fa in tv e non ha mai smesso diventando un volto noto dei tinelli televisivi.