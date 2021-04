Granada-United, la pazienza dell’invasore. E’ rimasto nascosto 14 ore. Ecco come ha fatto… (Di venerdì 9 aprile 2021) La storia che più ha colpito in queste ore è quella dell’invasione di campo durante Granada-Manchester United. Olmo García, passato alle cronache per questo folle gesto, a dispetto di quello che si pensi, è un uomo di alto profilo, che ha studiato, laureto in ingegneria chimica e ha due aziende a carico. Quello che si chiede AS, ma tutto il mondo sportivo in generale, è come abbia fatto questo tizio a fare invasione, se la gara era a porte chiuse? Non era un elemento dello staff societario dei club, o uno sponsor, ma Olmo, per entrare come mamma l’ha fatto all’interno del campo, è stato semplicemente nascosto ed ha avuto tanta pazienza. come riporta AS, la polizia di Granada ha spiegato per filo e per segno come Olmo García sia ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) La storia che più ha colpito in queste ore è quella dell’invasione di campo durante-Manchester. Olmo García, passato alle cronache per questo folle gesto, a dispetto di quello che si pensi, è un uomo di alto profilo, che ha studiato, laureto in ingegneria chimica e ha due aziende a carico. Quello che si chiede AS, ma tutto il mondo sportivo in generale, èabbia fatto questo tizio a fare invasione, se la gara era a porte chiuse? Non era un elemento dello staff societario dei club, o uno sponsor, ma Olmo, per entraremamma l’ha fatto all’interno del campo, è stato semplicementeed ha avuto tantariporta AS, la polizia diha spiegato per filo e per segnoOlmo García sia ...

