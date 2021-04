Granada-Manchester United: tifoso nudo fa invasione di campo | video (Di venerdì 9 aprile 2021) Durante il match di Europa League Granada - Manchester, un uomo completamente nudo ha fatto irruzione in campo. Per via di questo bizzarro incidente, la partita è stata interrotta dopo soli pochi minuti dal fischio d'inizio. Nonostante le misure anti-Covid, l'uomo è riuscito comunque ad accedere all'impianto sportivo. Alla fine, l'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine, consentendo alla gara di riprendere regolarmente. Guarda tutti i video Simeone esultanza Europa League finale Arsenal Atletico Madrid video None I tifosi di Liverpool e Borussia infiammano l'Anfield Prima della semifinale di Europa League i supporter cantano all'unisono 'You'll never ... Duda colpito da un sasso. Partita sospesa Ondrej Duda, del Legia Varsavia, ferito da un ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 aprile 2021) Durante il match di Europa League, un uomo completamenteha fatto irruzione in campo. Per via di questo bizzarro incidente, la partita è stata interrotta dopo soli pochi minuti dal fischio d'inizio. Nonostante le misure anti-Covid, l'uomo è riuscito comunque ad accedere all'impianto sportivo. Alla fine, l'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine, consentendo alla gara di riprendere regolarmente. Guarda tutti iSimeone esultanza Europa League finale Arsenal Atletico MadridNone I tifosi di Liverpool e Borussia infiammano l'Anfield Prima della semifinale di Europa League i supporter cantano all'unisono 'You'll never ... Duda colpito da un sasso. Partita sospesa Ondrej Duda, del Legia Varsavia, ferito da un ...

