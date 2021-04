Granada-Manchester United, l’invasore è rimasto nascosto nello stadio per 14 ore (Di venerdì 9 aprile 2021) Olmo Garcia, questo il nome dell’invasore che ha costretto alla momentanea sospensione il match Granada-Manchester United. Nella sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2020/2021, il risultato finale è quasi passato in secondo piano per via dell’invasione di campo avvenuta al 5?. A svelare ulteriori dettagli sul protagonista ci ha pensato AS. Secondo la polizia di Granada, Olmo Garcia si è intrufolato all’interno del Nuevo Estadio de los Carmense alle sette di mattina, restando nascosto per ben 14 ore dietro un telone. Un gesto apparentemente inusuale ma che in realtà non ha stupito più di tanto chi conosce l’uomo. Proprietario di un’azienda relativa alla nutrizione nello sport, da molti anni girovaga nudo per i luoghi di ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Olmo Garcia, questo il nome delche ha costretto alla momentanea sospensione il match. Nella sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2020/2021, il risultato finale è quasi passato in secondo piano per via dell’invasione di campo avvenuta al 5?. A svelare ulteriori dettagli sul protagonista ci ha pensato AS. Secondo la polizia di, Olmo Garcia si è intrufolato all’interno del Nuevo Ede los Carmense alle sette di mattina, restandoper ben 14 ore dietro un telone. Un gesto apparentemente inusuale ma che in realtà non ha stupito più di tanto chi conosce l’uomo. Proprietario di un’azienda relativa alla nutrizionesport, da molti anni girovaga nudo per i luoghi di ...

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #GranadaManchesterUnited, l’invasore è rimasto nascosto nello stadio per 14 ore - ildpaa : RT @sportface2016: #GranadaManchesterUnited, l’invasore è rimasto nascosto nello stadio per 14 ore - flashpoke : RT @lUltimoUomo: L'unica rubrica che ha scoperto il piano dell'invasore entrato in campo nudo durante Granada-Manchester United. https://t.… - toravon_ : RT @sportface2016: #GranadaManchesterUnited, l’invasore è rimasto nascosto nello stadio per 14 ore - _riccardo98_ : RT @sportface2016: #GranadaManchesterUnited, l’invasore è rimasto nascosto nello stadio per 14 ore -