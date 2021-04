Gollini | lutto per il portiere dell’Atalanta | tragico addio al nonno

(Di venerdì 9 aprile 2021)per il: ilera in sella alla bici quando è stato investito da un’auto nel Bolognesecon il(foto Instagram)È tragicamente scomparso ildelPierluigi. Romano Caselli aveva 84 anni ed è morto investito da un’auto a San Vincenzo Galliera, in provincia di Bologna, mentre era in sella alla sua bici, a pochi metri da casa. Proprio la bici era l’amore dell’anziano che è stato “il primo sportivo della famiglia, ciclista per una vita” ha scritto l’estremo difensore della Dea che ha dedicato un post su Instagram al. L’uomo è stato investito da un 57enne alla guida della sua Opel. ...

Grave lutto per Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, che ha perso il nonno 84enne Romano Caselli, investiti da un'auto a San Vincenzo di Galliera nel bolognese ...