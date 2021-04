Gli psicologi replicano a Draghi sulle vaccinazioni | «Non abbiamo saltano la fila | l’ha deciso il governo»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 9 aprile 2021) Giovedìraggiunto il record: 298mila vaccini inoculati in un solo giorno, l’obiettivo sono 500mila dosi entro il 20 aprile. La Francia ha già toccato le 510milain 24 ore, in Spagna 453.682, in Germania 720mila. Il premier Marioha puntato il dito contro i furbi che non rispettano il turno: «Con che coscienza la gente salta la lista per vaccinarsi lasciando un rischio concreto di morte per i fragili o gli over 75? – ha accusato il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.