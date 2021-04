Gli psicologi reagiscono all’attacco di Draghi: «Ha bisogno di colpevoli. Non siamo noi i furbetti del vaccino» – L’intervista (Di venerdì 9 aprile 2021) «Mario Draghi ha additato noi psicologi come furbetti che saltano la fila in modo confuso e incoerente, dimentico del fatto che ha firmato pochi giorni fa un decreto legge in cui ha esplicitato l’obbligo di vaccinazione per tutti i professionisti sanitari, pena la sospensione dell’attività svolta in presenza. Forse è stato mal consigliato, di sicuro non si è ben coordinato con sé stesso». La dottoressa Laura Parolin, presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia e vice presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi, ieri ha assistito incredula alla conferenza stampa del presidente del Consiglio, che si è scagliato contro le Regioni: «Smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani, i ragazzi… psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) «Marioha additato noicomeche saltano la fila in modo confuso e incoerente, dimentico del fatto che ha firmato pochi giorni fa un decreto legge in cui ha esplicitato l’obbligo di vaccinazione per tutti i professionisti sanitari, pena la sospensione dell’attività svolta in presenza. Forse è stato mal consigliato, di sicuro non si è ben coordinato con sé stesso». La dottoressa Laura Parolin, presidente dell’Ordine deglidella Lombardia e vice presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli, ieri ha assistito incredula alla conferenza stampa del presidente del Consiglio, che si è scagliato contro le Regioni: «Smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani, i ragazzi…di 35 anni perché sono operatori sanitari anche ...

petergomezblog : Vaccino, gli psicologi infuriati dopo la frase di Draghi. Il loro Ordine: “Noi senza coscienza? Ci ha obbligati lui… - fanpage : Il presidente del Consiglio Mario Draghi attacca i giovani psicologi. Ma l'obbligo vaccinale per il personale sanit… - funkbit85 : RT @petergomezblog: Vaccino, gli psicologi infuriati dopo la frase di Draghi. Il loro Ordine: “Noi senza coscienza? Ci ha obbligati lui, co… - inlovewithfede_ : @McLovin12631212 Ma sarà di chi vuoi sto piano vaccinale, ma non capisco perché deve prendersela con noi giovani o… - vincef_ : RT @andcapocci: Riassunto di Draghi: - non vaccinate gli psicologi. Ah è obbligatorio? Ops. - Erdogan è un dittatore, altrimenti mica lo pa… -