Gli psicologi in rivolta contro Draghi: «Non siamo furbetti. È stato il governo a imporci il vaccino» (Di venerdì 9 aprile 2021) Un «inciampo infelice e irrispettoso», frutto di qualche cattivo consiglio. Gli psicologi non ci stanno a passare per furbetti del vaccino. E, all'indomani della conferenza stampa in cui Mario Draghi ha indicato gli «psicologi di 30 anni» fra gli esempi di coloro che si sono fatti vaccinare a discapito degli anziani e delle persone fragili, hanno consegnato la loro indignazione ai presidenti degli Ordini. I quali hanno ricordato, tra l'altro, che è stato il governo a prevedere l'obbligo di vaccinazione per la categoria. Da Draghi un «inciampo infelice e irrispettoso» «Caro Presidente Draghi, le confesso che ho trovato la sua battuta sugli psicologi di 35 anni che bisognerebbe smettere di vaccinare un inciampo infelice ...

