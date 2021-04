Giulia Salemi spiega perché Fariba è a L’Isola dei Famosi | “Il suo centro estetico è chiuso e lei non sta lavorando”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 9 aprile 2021)ospite a Il Punto Z Mercoledì sera su Mediaset Play ha preso al via Il Punto Z, il format condotto da Tommaso Zorzi che si occuperà della 15esima edizione dedei. Ospite del primo appuntamentoche a quanto pare abbia risolto le divergenze con il rampollo meneghino. L”influencer italo-persiana ha avuto l’opportunità di parlare per la prima volta di sua madreTehrani che al momento si trova in Honduras. “Al Grande Fratello avevo detto che mia mamma mi aveva fatto la promessa di non apparire più, quando sono uscita ho scoperto che era nel cast dedei. Era davvero scomparsa e mi sembrava strano, dov’era il trucco? Era in quarantena a firmare il contratto per ...