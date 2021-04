Giovedì 8 Aprile 2021 – 313ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di venerdì 9 aprile 2021)Ora inizio: 09:33 A conclusione dell’esame di mozioni sul potenziamento delle cure domiciliari per i pazienti affetti da COVID-19, l’Assemblea ha approvato l’ordine del giorno unitario G2 (testo 2) che impegna il Governo: ad aggiornare, tramite l’Istituto superiore di sanità, Agenas e Aifa, i protocolli e le linee guida per la presa in carico domiciliare dei pazienti Covid-19 tenuto conto di tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo; ad istituire un tavolo di monitoraggio ministeriale, in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale; ad attivare fin dalla diagnosi interventi che coinvolgano tutto il personale in grado di fornire assistenza sanitaria, accompagnamento socio-sanitario e sostegno familiare; ad attivarsi affinché le diverse esperienze e dati clinici raccolti dai ...