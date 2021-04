Gibuti elezioni e pronostici: Favorito Guelleh (Di venerdì 9 aprile 2021) Giornata di voto nel corno d’Africa. Gibuti è un piccolo Stato che svolge un ruolo importante sotto il profilo geo-politico. Gibuti tra elezioni e pronostici: è quasi certo che vincerà il presidente uscente Ismail Omar Guelleh. Da due decenni Guelleh, 73 anni, è l’uomo più potente del Paese, non ha rivali e non è nemmeno Leggi su periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Giornata di voto nel corno d’Africa.è un piccolo Stato che svolge un ruolo importante sotto il profilo geo-politico.tra: è quasi certo che vincerà il presidente uscente Ismail Omar. Da due decenni, 73 anni, è l’uomo più potente del Paese, non ha rivali e non è nemmeno

Ultime Notizie dalla rete : Gibuti elezioni Gibuti: oggi le elezioni presidenziali, Guelleh verso il quinto mandato Gibuti, 09 apr 09:25 - Sono iniziate le operazioni di voto a Gibuti, dove oggi si tengono le elezioni presidenziali che vedono il capo dello Stato uscente, Ismail...

Gibuti: domani le elezioni presidenziali, Guelleh verso il quinto mandato Gibuti, 08 apr 15:24 - Il presidente uscente di Gibuti, Ismail Omar Guelleh, è il grandissimo favorito delle elezioni presidenziali di domani, 9 aprile, nel piccolo...

Gibuti. Elezioni presidenziali: Guelleh punta sulla posizione strategica del paese Notizie Geopolitiche Gibuti elezioni e pronostici: Favorito Guelleh Gibuti è un piccolo Stato che svolge un ruolo importante sotto il profilo geo-politico. Gibuti tra elezioni e pronostici: è quasi certo che vincerà il presidente uscente Ismail Omar Guelleh. Da due ...

Appuntamento alle urne, Guelleh verso il quinto mandato GIBUTI – Urne aperte domani, venerdì 9 aprile, a Gibuti per le elezioni presidenziali che vedono il capo di Stato uscente, Ismail Omar Guelleh, correre per un quinto mandato contro un solo sfidante, l ...

