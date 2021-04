Giappone, il Governo annuncia lo scarico di acqua radioattiva in mare (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel mare di Fukushima, in Giappone, saranno riversati nelle ultime settimane litri e litri di acqua radioattiva. Questo il piano del Governo L’acqua radioattiva contenuta nelle cisterne per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale di Fukushima sarà riversata in mare, è questa la decisione che il Governo del Giappone sembra appoggiare. L’esecutivo non ha ancora annunciato formalmente l’operazione ma un discorso alla nazione verrà mandato in onda martedì. La scelta di riversare in mare acqua nociva per l’ambiente e gli animali ha scatenato molte reazioni contrarie. A lamentarsi sono stati soprattutto gli agricoltori e i pescatori locali. L’azione altresì ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) Neldi Fukushima, in, saranno riversati nelle ultime settimane litri e litri di. Questo il piano delL’contenuta nelle cisterne per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale di Fukushima sarà riversata in, è questa la decisione che ildelsembra appoggiare. L’esecutivo non ha ancorato formalmente l’operazione ma un discorso alla nazione verrà mandato in onda martedì. La scelta di riversare innociva per l’ambiente e gli animali ha scatenato molte reazioni contrarie. A lamentarsi sono stati soprattutto gli agricoltori e i pescatori locali. L’azione altresì ...

