“George Floyd ucciso dalla polizia” | la perizia del medico legale

(Di venerdì 9 aprile 2021) La morte diè stata causata dal modo in cui è stato trattenuto dagli agenti di. Lo ha detto un perito alla corte durante il processo per omicidio in cui è imputato l’agente Derek Chauvin, quello che pose il suo ginocchio sul collo di. Secondo l’esperto,è morto dopo che l’ufficiale si è inginocchiato sul suo collo dopo averlo fermato perché aveva tentato di utilizzare una banconota falsa in un minimarket. Il dottor Lindsey Thomas, un patologo forense che si è ritirato nel 2017 dall’ufficio deldella contea di Hennepin, ha detto alla corte: “Questa è una morte in cui sia il cuore che i polmoni hanno smesso di funzionare. Questo è dovuto alla compressione delle forze dell’ordine”. La difesa di Chauvin ha sempre sostenuto ...

Derek Chauvin , l'ufficiale che, secondo l'accusa, ha causato la morte dilo scorso 25 maggio. I contorni della vicenda sono noti a tutti: il video, gli 8 minuti e 46 secondi, la folla ...A Minneapolis è in corso il processo per. Alla sbarra Derek Chauvin il poliziotto che ha provocato la morte dell'afroamericano schiacciandogli il collo con il ginocchio. Nove ...Continua il processo all'ex agente Chauvin per la morte dell'afroamericano George Floyd. Smantellate le tesi della difesa, gli esperti (e i poliziotti di Minneapolis) insistono: «Si è trattato di un o ...La morte di George Floyd è stata causata dal modo in cui è stato trattenuto dagli agenti di polizia. Lo ha detto un perito alla corte durante il processo per omicidio in cui è imputato l'agente Derek ...