George Floyd è morto per asfissia, lo ha confermato il medico durante la sua deposizione (Di venerdì 9 aprile 2021) Il medico Martin Tobin ne ha dato conferma durante la sua deposizione nel processo per la morte di George Floyd: l'uomo è deceduto per asfissia durante il suo arresto e non per overdose di Fentanyl, come sostenuto dalla difesa di Derek Chauvin, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio. Effettivamente, Chauvin, 45 anni, è stato filmato mentre arresta Floyd. Nel video si vede chiaramente che l'uomo aveva bloccato George a terra premendogli con il ginocchio sul collo: più di 9 minuti in tutto. "Anche una persona sana sarebbe morta", ha dichiarato il medico che ha eseguito l'autopsia, escludendo dunque qualunque nesso con la positività di Floyd agli esami tossicologici.

Ultime Notizie dalla rete : George Floyd Usa: medico, 'Floyd è morto per asfissia non per overdose Fentanyl' George Floyd è morto per asfissia durante il suo arresto e non per overdose di Fentanyl, come sostenuto dalla difesa di Derek Chauvin, l'ex poliziotto di Minneapolis accusato del suo omicidio. E' ...

Usa: medico, Floyd è morto per asfissia non overdose George Floyd è morto per asfissia e non per un overdose di fentanyl, come sostenuto dalla difesa dell'agente Derek Chauvin. Lo ha stabilito lo pneumologo Martin Tobin nella sua testimonianza al ...

Omicidio George Floyd, il capo della polizia ammette: "L'agente ha violato le regole" la Repubblica George Floyd è morto per asfissia, lo ha confermato il medico durante la sua deposizione Il medico Martin Tobin ne ha dato conferma durante la sua deposizione nel processo per la morte di George Floyd: l’uomo è deceduto per asfissia durante il suo arresto e non per overdose di Fentanyl, c ...

Processo Floyd, penumologo: "È morto per asfissia, non per la droga" George Floyd è morto per mancanza di ossigeno, in quanto bloccato a terra da Derek Chauvin e con le mani ammanettate dietro la schiena. È quanto emerso nella nona giornata del processo a Minneapolis ...

