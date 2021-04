Gelmini: 'Maggio il mese delle riaperture. Regioni che più vaccinano prima ripartono' (Di venerdì 9 aprile 2021) Il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini stamattina torna sul tema delle riaperture. "Maggio deve essere il mese della riapertura delle attività economiche, del ritorno alla vita, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il ministro degli Affari Regionali Mariastellastamattina torna sul tema. "deve essere ildella riaperturaattività economiche, del ritorno alla vita, ...

