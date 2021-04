Gelmini | ' Maggio deve essere il mese della riapertura delle attività economiche'

Advertising

fattoquotidiano : Covid, ministra Gelmini: “Alcune riaperture forse già dal 20 aprile, poi soprattutto da maggio” - cappelIaiomatto : La ministra per gli Affari alle Regioni Mariastella Gelmini, sostiene che maggio è il mese del ritorno alla vita at… - paolominervino : RT @GianlucaDaluiso: Salvini “riaprire dalla seconda metà di aprile è un dovere” Ministro Gelmini “riaperture a maggio” Ministro Garavagl… - donadove1 : RT @GianlucaDaluiso: Salvini “riaprire dalla seconda metà di aprile è un dovere” Ministro Gelmini “riaperture a maggio” Ministro Garavagl… - pleopizzi : RT @GianlucaDaluiso: Salvini “riaprire dalla seconda metà di aprile è un dovere” Ministro Gelmini “riaperture a maggio” Ministro Garavagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini Maggio

E' prevista perla riapertura delle attività economiche , ma la priorità resta la sicurezza. Lo ha ribadito il Ministro per gli Affari regionali, Mariastella, in una intervista al Corriere della Sera .Il ministro degli Affari Regionali Mariastellastamattina torna sul tema delle riaperture. "deve essere il mese della riapertura delle attività economiche, del ritorno alla vita, speriamo che sulla base dei dati si possa riaprire ...ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo riaprire, ma in sicurezza”. Lo afferma Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali, in un’intervista al Corriere della Sera. “Auspichiamo che si possa fare già da ...Ad aprile abbiamo dato un segnale con la riapertura della scuola e con i concorsi - aggiunge Gelmini - speriamo di poterne dare altri. E maggio sarà il mese delle attività economiche. Draghi ha ...