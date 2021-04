Gelata: nel foggiano distrutto il campo di tulipani della regione Cia Puglia: un disastro (Di venerdì 9 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Un intero campo di tulipani, il primo e l’unico in tutta la Puglia, è andato completamente distrutto. E’ successo a Foggia, ma le gelate hanno colpito duro in tutta la regione e hanno riguardato ogni tipologia di coltura: vigneti, frutteti, ortaggi, seminativi, mandorleti e fiori sono stati pesantemente danneggiati e, in molti casi, i prossimi raccolti potrebbero essere in parte o del tutto compromessi. CIA Agricoltori Italiani della Puglia sta raccogliendo e verificando segnalazioni da tutte le province. Danni dal Nord al Sud della regione a causa di temperature che nella notte e nella prima mattinata di venerdì 9 aprile sono scese sotto lo zero. Le gelate hanno colpito ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: Un interodi, il primo e l’unico in tutta la, è andato completamente. E’ successo a Foggia, ma le gelate hanno colpito duro in tutta lae hanno riguardato ogni tipologia di coltura: vigneti, frutteti, ortaggi, seminativi, mandorleti e fiori sono stati pesantemente danneggiati e, in molti casi, i prossimi raccolti potrebbero essere in parte o del tutto compromessi. CIA Agricoltori Italianista raccogliendo e verificando segnalazioni da tutte le province. Danni dal Nord al Suda causa di temperature che nella notte e nella prima mattinata di venerdì 9 aprile sono scese sotto lo zero. Le gelate hanno colpito ...

