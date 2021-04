Geico Taikisha | finanziamenti per 20 milioni di euro con garanzia SACE

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) –, azienda italo-giapponese attiva nella realizzazione di impianti automatizzati per la verniciatura delle auto e fornitore delle principali case automobilistiche di tutto il mondo, ha ottenutoper 20dida Iccrea Banca, BCC di Milano, UniCredit e Banca Popolare di Sondrio, nell’ambito del programmaItalia di. Le nuove risorse verranno destinate a sostenere il capitale circolante della compagnia per realizzare progetti rilevanti e innovativi dal punto di vista tecnologico. Fondata nel 1963 da Giuseppe Neri e Giancarlo Mandelli, la società ha stretto nel 2011 un’alleanza con, colosso giapponese del settore, che le ha permesso di diventare un leader globale presente in 30 Paesi ...

, azienda italo - giapponese attiva nella realizzazione di impianti automatizzati per la verniciatura delle auto e fornitore delle principali case automobilistiche di tutto il mondo, ha ...Sarà laa costruire il nuovo impianto di verniciatura nella fabbrica di PSA di Gliwice, in Polonia. La multinazionale italo - giapponese con sede a Cinisello Balsamo, nell'hinterland milanese, ...(Teleborsa) – Geico Taikisha, azienda italo-giapponese attiva nella realizzazione di impianti automatizzati per la verniciatura delle auto e fornitore delle principali case automobilistiche di tutto ...Geico Taikisha, il gruppo dell'automotive nato dall'aggregazione tra l'italiana Geico e il gruppo giapponese Taikish, ha finalizzato, nell'ambito del programma Garanzia Italia, finanziamenti per compl ...