Gb | la regina Elisabetta piange ' l' amato consorte'

(Di venerdì 9 aprile 2021) Poche righe toccanti per esprimere il dolore di una perdita dopo 73 anni di vita insieme: così laII ha annunciato oggi la morte del principeFilippo di Edimburgo, nato a ...

Sposato allaper oltre 70 anni, Filippo è stato il suo braccio destro per tutta la vita. Era stato ricoverato a metà febbraio a causa di un'infezione e aveva subito anche un'operazione al cuore. ...Poche righe toccanti per esprimere il dolore di una perdita dopo 73 anni di vita insieme: così laII ha annunciato oggi la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo, nato a Corfù il 10 giugno 1921 e scomparso a 2 mesi dal traguardo del compleanno numero 100. "E' con ...E’ morto all’età di 99 anni, il Principe Filippo. Ma chi era veramente il Duca di Edimburgo? Tutta la storia del marito della Regina Elisabetta. Proprio nella giornata di oggi 9 aprile 2021, il Regno ...Un lunga vita all'ombra della sovrana. Da eroe di guerra nella Royal Navy agli scandali di corte ai sacrifici in nome della monarchia britannica. Un grande amore, quello con la regina, cominciato con ...