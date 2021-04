Gattuso vicino all’accordo con la Fiorentina, pronto l’addio al Napoli (Di venerdì 9 aprile 2021) Gattuso sempre più vicino alla Fiorentina Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il giornalista di Sky Marco Dell’Olio rilancia un’indiscrezione che vedrebbe Gattuso vicinissimo all’accordo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 9 aprile 2021)sempre piùallaAttraverso il suo account Twitter ufficiale, il giornalista di Sky Marco Dell’Olio rilancia un’indiscrezione che vedrebbevicinissimo… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

antigiannino96 : @milan_corner @FraPol12 Io non so perché ce l’abbiano così tanto con Gattuso, se li senti parlare da vicino è un ma… - AMasterPotato : RT @marcodellolio: #fiorentina Gattuso sempre più vicino. Nuovi paesi in avanti. Confermo quello che so: Gattuso pronto ad accettare, sareb… - marcodellolio : #fiorentina Gattuso sempre più vicino. Nuovi paesi in avanti. Confermo quello che so: Gattuso pronto ad accettare,… - enzolimatola : Metti #Lozano più vicino alla porta.....#Gattuso #JuveNapoli #FNS - juventina____ : L’abbraccio di Gattuso a Pirlo, come a fargli capire, so cosa stai provando e io ti sono vicino. Che uomo Gattuso. -