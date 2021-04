Gasparri: protesta albergatori su tassa soggiorno è legittima (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – “Sacrosanta la protesta degli albergatori ulteriormente penalizzati dalla Raggi che pretenderebbe da loro il pagamento anticipato della tassa di soggiorno. Invece di rendersi conto dello stato di profonda crisi in cui l’epidemia ha fatto precipitare le strutture ricettive, la Raggi pretende da loro altri soldi.” “Siamo davvero all’incredibile. Cosi’ come il sindaco si dimostra irresponsabile e arrogante imponendo la chiusura della ZTL, nonostante il voto contrario a questa decisione dell’assemblea capitolina e alla situazione di difficolta’ di commercianti e residenti del centro storico, ai quali peraltro non ha neanche risarcito il costo, gia’ pagato, per l’accesso alla ZTL nei periodi in cui e’ stata aperta a tutti.” “Questa fase conclusiva del Campidoglio dimostra una volta di piu’ che quella grillina e’ ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – “Sacrosanta ladegliulteriormente penalizzati dalla Raggi che pretenderebbe da loro il pagamento anticipato delladi. Invece di rendersi conto dello stato di profonda crisi in cui l’epidemia ha fatto precipitare le strutture ricettive, la Raggi pretende da loro altri soldi.” “Siamo davvero all’incredibile. Cosi’ come il sindaco si dimostra irresponsabile e arrogante imponendo la chiusura della ZTL, nonostante il voto contrario a questa decisione dell’assemblea capitolina e alla situazione di difficolta’ di commercianti e residenti del centro storico, ai quali peraltro non ha neanche risarcito il costo, gia’ pagato, per l’accesso alla ZTL nei periodi in cui e’ stata aperta a tutti.” “Questa fase conclusiva del Campidoglio dimostra una volta di piu’ che quella grillina e’ ...

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri protesta Governo spaccato sulla delega antidroga alla Dadone, il centrodestra insorge: "Faremo ostruzionismo" Il centrodestra insorge e il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, avverte: "Sono pronto a ... La protesta di Fratelli d'Italia "È grave e deludente che per un compito così delicato come la ...

Delega sulla droga alla ministra Dadone, ira di Meloni e Forza Italia: "No è antiproibizionista" ... è la prima parte della protesta. Che poi si rivolge ai suoi: "Rinnovo il mio appello ai partiti di ... E Maurizio Gasparri si diceva "pronto a qualsiasi iniziativa contro il governo, se ci fossero ...

Gasparri: protesta albergatori su tassa soggiorno è legittima - RomaDailyNews RomaDailyNews Ztl da oggi attive, i negozianti contro il Comune, preoccupazione dei presidi Si riaccendono i varchi ma Raggi incassa il «no» dell’Assemblea capitolina. Approvata con 21 sì e 19 no la mozione a firma del capogruppo di FdI Andrea De Priamo e appoggiata da Marcello de Vito: la s ...

Droga, maggioranza in crisi GOVERNO/IL CENTRODESTRA SI SCHIERA CONTRO LA DELEGA ALLA MINISTRA DADONE di Marcello Campo ROMA. Le prime mosse del governo sulle droghe alzano la tensione all’interno della maggioranza, scossa anche ...

