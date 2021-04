Garavaglia punta sulle isole Covid free e i mini-bond per il turismo (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 2 giugno è la data possibile indicata dal ministro del turismo Massimo Garavaglia, Lega, per inaugurare la nuova stagione estiva. «Non ho detto che si apre il 2 giugno. Ho detto soltanto che sia il presidente Biden, sia Macron hanno detto di organizzare le rispettive riaperture in coincidenza con le loro feste nazionali: il 4 ed il 14 luglio. La nostra Festa della Repubblica è il 2 giugno», precisa in un’intervista al Messaggero. Comunque, aggiunge, «lo scorso anno le spiagge vennero riaperte il 18 maggio. Quest’anno, in più, abbiamo il piano vaccinale». Perché «il turismo, come ogni attività economica, vive di aspettative. E di programmazione. Aprire la saracinesca di un bar è cosa diversa dal riaprire un albergo o un villaggio vacanze. Per questo occorre definire in tempi rapidi una data, in funzione ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 2 giugno è la data possibile indicata dalstro delMassimo, Lega, per inaugurare la nuova stagione estiva. «Non ho detto che si apre il 2 giugno. Ho detto soltanto che sia il presidente Biden, sia Macron hanno detto di organizzare le rispettive riaperture in coincidenza con le loro feste nazionali: il 4 ed il 14 luglio. La nostra Festa della Repubblica è il 2 giugno», precisa in un’intervista al Messaggero. Comunque, aggiunge, «lo scorso anno le spiagge vennero riaperte il 18 maggio. Quest’anno, in più, abbiamo il piano vaccinale». Perché «il, come ogni attività economica, vive di aspettative. E di programmazione. Aprire la saracinesca di un bar è cosa diversa dal riaprire un albergo o un villaggio vacanze. Per questo occorre definire in tempi rapidi una data, in funzione ...

