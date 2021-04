Fuga dall'Honduras: un altro naufrago abbandona l'Isola dei famosi - (Di venerdì 9 aprile 2021) Novella Toloni Nuova defezione nel cast del reality di sopravvivenza. Il comico Beppe Braida è stato costretto ad abbandonare l'Isola per problemi familiari Dopo Daniela Martani, un altro naufrago è stato costretto al ritiro. Ma se l'ex gieffina ha detto addio al reality per scelta personale, la partenza di Beppe Braida è da ricollegarsi a cause di forza maggiore. Il comico ha infatti ricevuto preoccupanti notizie dalla sua famiglia e ha deciso di tornare in Italia per stare vicino ai suoi cari. Impossibile per lui proseguire serenamente l'avventura all'Isola dei famosi. L'annuncio dell'ennesimo ritiro è arrivato poche ore fa attraverso i canali social ufficiali del programma di Canale5. "Beppe Braida ha deciso di lasciare l'Isola e di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Novella Toloni Nuova defezione nel cast del reality di sopravvivenza. Il comico Beppe Braida è stato costretto adre l'per problemi familiari Dopo Daniela Martani, unè stato costretto al ritiro. Ma se l'ex gieffina ha detto addio al reality per scelta personale, la partenza di Beppe Braida è da ricollegarsi a cause di forza maggiore. Il comico ha infatti ricevuto preoccupanti notiziea sua famiglia e ha deciso di tornare in Italia per stare vicino ai suoi cari. Impossibile per lui proseguire serenamente l'avventura all'dei. L'annuncio dell'ennesimo ritiro è arrivato poche ore fa attraverso i canali social ufficiali del programma di Canale5. "Beppe Braida ha deciso di lasciare l'e di ...

