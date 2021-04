Friuli Venezia Giulia, Zanin: “Superare brevetti esclusivi per i vaccini, no speculazioni” (Di venerdì 9 aprile 2021) TRIESTE – “Si devono concedere produzioni su vasta scala, rivedendo temporaneamente il regime dei brevetti nel quadro di un accordo tra Unione europea, World Trade Organization e case farmaceutiche“. È quanto si legge nel documento sottoscritto questa mattina nel corso della videoconferenza coordinata dal presidente del Parlamento delle isole Canarie e presidente della Calre, Gustavo Matos, al quale ha preso parte il presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, nel suo ruolo di vicepresidente della Conferenza delle Assemblee legislative regionali dell’Unione europea (Calre). Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) TRIESTE – “Si devono concedere produzioni su vasta scala, rivedendo temporaneamente il regime dei brevetti nel quadro di un accordo tra Unione europea, World Trade Organization e case farmaceutiche“. È quanto si legge nel documento sottoscritto questa mattina nel corso della videoconferenza coordinata dal presidente del Parlamento delle isole Canarie e presidente della Calre, Gustavo Matos, al quale ha preso parte il presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, nel suo ruolo di vicepresidente della Conferenza delle Assemblee legislative regionali dell’Unione europea (Calre).

