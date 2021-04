Francia, Marine Le Pen di nuovo in campo per l’Eliseo: «Questa volta mi candido per vincere» (Di venerdì 9 aprile 2021) «Sarò candidata nel 2022». Marine Le Pen scende di nuovo in campo in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. E Questa volta, come da lei stesso sottolineato, con il favore dei sondaggi più recenti. «È la prima volta che mi assegnano una vittoria plausibile», ha infatti dichiarato parlando con la stampa nella regione degli Hauts-de-France, dove la leader del Rassemblement National era impegnata in una conferenza stampa. «Qualche mese dopo le elezioni – ha ricordato Marine Le Pen – un sondaggio sosteneva che gli elettori mi avrebbero riporterato al ballottaggio. Da allora tutte le rilevazioni lo confermano. Ne ho tratto perciò la conclusione che i francesi avevano compreso la sostanza della questione. E questo è il motivo per cui sono qui, davanti a voi, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) «Sarò candidata nel 2022».Le Pen scende diinin vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. E, come da lei stesso sottolineato, con il favore dei sondaggi più recenti. «È la primache mi assegnano una vittoria plausibile», ha infatti dichiarato parlando con la stampa nella regione degli Hauts-de-France, dove la leader del Rassemblement National era impegnata in una conferenza stampa. «Qualche mese dopo le elezioni – ha ricordatoLe Pen – un sondaggio sosteneva che gli elettori mi avrebbero riporterato al ballottaggio. Da allora tutte le rilevazioni lo confermano. Ne ho tratto perciò la conclusione che i francesi avevano compreso la sostanza della questione. E questo è il motivo per cui sono qui, davanti a voi, ...

