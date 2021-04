Francia, crollo della produzione industriale a febbraio (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Crolla la produzione industriale francese a febbraio. L’output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un decremento del 4,7% su base mensile dopo il +3,2% di gennaio (dato rivisto da +3,3%). Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,5%. Su anno la produzione ha registrato una riduzione del 6,6%. Rallenta anche la produzione manifatturiera, con l’indice ha riportato su base mensile un decremento del 4,6% dopo il +3,3% di gennaio, mentre su anno è scesa del 7,1%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Crolla lafrancese a. L’output complessivoseconda economia europea ha mostrato un decremento del 4,7% su base mensile dopo il +3,2% di gennaio (dato rivisto da +3,3%). Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,5%. Su anno laha registrato una riduzione del 6,6%. Rallenta anche lamanifatturiera, con l’indice ha riportato su base mensile un decremento del 4,6% dopo il +3,3% di gennaio, mentre su anno è scesa del 7,1%.

Advertising

petregiamp : RT @marcodilecce: E stiamo parlando della zona più 'chic' della Francia. Figuriamoci il resto... Il crollo vero partirà da lì - marcodilecce : E stiamo parlando della zona più 'chic' della Francia. Figuriamoci il resto... Il crollo vero partirà da lì - WittgensteinThe : @durezzadelviver E' l'ultimo modo in cui a Berlino sperano di evitare il crollo del sistema euro: consentire che si… - VaticanOutsider : RT @ASchwibach: Crollo anche per le finanze della Chiesa di Francia, si pensa a dismissioni di edifici religiosi e immobili - pietro_nurra : RT @ASchwibach: Crollo anche per le finanze della Chiesa di Francia, si pensa a dismissioni di edifici religiosi e immobili -

Ultime Notizie dalla rete : Francia crollo Vaccini tra rinunce e incognite sulla distribuzione: cosa cambia con lo stop di Astrazeneca agli under 60 Il tutto mentre Paesi come la Spagna e la Francia nelle scorse ore hanno dato una forte ... Secondo il premier, 'nei dati il crollo di fiducia in Astrazeneca si vede meno di quanto uno potesse ...

Francia, crollo della produzione industriale a febbraio Crolla la produzione industriale francese a febbraio. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un decremento del 4,7% su base mensil e dopo il +3,2% di gennaio (dato rivisto da +...

Francia, crollo della produzione industriale a febbraio ilmessaggero.it Francia, crollo della produzione industriale a febbraio (Teleborsa) - Crolla la produzione industriale francese a febbraio. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un decremento del 4,7% su base mensile dopo il +3,2% di ...

"Se avessimo vaccinato bene, avremmo evitato almeno ottomila morti" “A oggi, sulla base dei numeri aggiornati a ieri (mercoledì 7 aprile, ndr), grazie ai vaccini abbiamo evitato 4000 morti, ma se avessimo vaccinato in maniera ideale come è stato fatto in Francia per e ...

Il tutto mentre Paesi come la Spagna e lanelle scorse ore hanno dato una forte ... Secondo il premier, 'nei dati ildi fiducia in Astrazeneca si vede meno di quanto uno potesse ...Crolla la produzione industriale francese a febbraio. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un decremento del 4,7% su base mensil e dopo il +3,2% di gennaio (dato rivisto da +...(Teleborsa) - Crolla la produzione industriale francese a febbraio. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un decremento del 4,7% su base mensile dopo il +3,2% di ...“A oggi, sulla base dei numeri aggiornati a ieri (mercoledì 7 aprile, ndr), grazie ai vaccini abbiamo evitato 4000 morti, ma se avessimo vaccinato in maniera ideale come è stato fatto in Francia per e ...