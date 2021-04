Francesco Merola canta ‘Luntano senza e te’ di Luca Maris

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 aprile 2021)ha voluto interpretare un frammento di uno dei brani della canzone napoletana contemporanea più in voga in questo momento a livello mondiale:e te’ di. Del resto è notizia proprio di queste settimane il fatto che il brano è entrato a far parte della programmazione e rotazione musicali di MTV USA, un’istituzione capace di influenzare le masse grazie alla sua fama di potente network televisivo sia in madrepatria che nel resto del globo. Un traguardo che, andando oltre ai numeri, colloca a pieno titolotra gli ambasciatori della musica napoletana e italiana nel mondo. Anche, poco tempo fa, aveva interpretato un frammento del brano musicale di grande successo di ...