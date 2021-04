Fiorentina, tampone negativo per Castrovilli e Biraghi: isolamento finito (Di venerdì 9 aprile 2021) Buone notizie per la Fiorentina dato che anche gli ultimi tamponi sui due Nazionali sono risultati negativi L’ultimo giro di tamponi effettuato da Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi hanno dato esito negativo. A riferirlo è ViolaNews. I due giocatori della Fiorentina non solo saranno a disposizione di Beppe Iachini per la gara con l’Atalanta ma a partire da domani potranno uscire dall’isolamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Buone notizie per ladato che anche gli ultimi tamponi sui due Nazionali sono risultati negativi L’ultimo giro di tamponi effettuato da Gaetanoe Cristianohanno dato esito. A riferirlo è ViolaNews. I due giocatori dellanon solo saranno a disposizione di Beppe Iachini per la gara con l’Atalanta ma a partire da domani potranno uscire dall’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, tampone negativo per Biraghi e Castrovilli: La Nazione, stamane, si concentra anche su Gaetano...… - firenzeviola_it : VIA ALLO IACHINI-BIS. PER LA FIORENTINA DIECI FINALI. IL TAMPONE FA LA FORMAZIONE: INCERTEZZA CASTRO-BIRAGHI - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Buone notizie per la Fiorentina: Biraghi e Castrovilli negativi al tampone - ansacalciosport : Covid: Fiorentina; Biraghi e Castrovilli negativi al tampone. I due sottoposti a test subito dopo rientro da impegn… - FcInterNewsit : Buone notizie per la Fiorentina: Biraghi e Castrovilli negativi al tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina tampone Basket in carrozzina B, Riviera Basket ospita la forte Laumas Gioco Parma ...Bologna e la facile scorribanda con i labronici prima di prendere l'adeguata batosta Fiorentina. I ... I ragazzi di NTS Riviera Basket stanno tutti bene e, alla meno del tampone ufficiale di sabato ...

Domenica alle 15 su Icaro TV NTS Riviera Basket vs Laumas Gioco Parma ...Bologna e la facile scorribanda con i labronici prima di prendere l'adeguata 'batosta' fiorentina. ... I ragazzi di NTS Riviera Basket stanno tutti bene e, dopo il tampone ufficiale di sabato, ...

Fiorentina, tampone negativo per Biraghi e Castrovilli Calciomercato.com Fiorentina, tampone negativo per Castrovilli e Biraghi: isolamento finito Buone notizie per la Fiorentina dato che anche gli ultimi tamponi sui due Nazionali sono risultati negativi L’ultimo giro di tamponi effettuato da Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi hanno dato es ...

Dal centro sportivo: Eysseric in vantaggio nel ballottaggio al fianco di Vlahovic Allenamento pomeridiano conclusosi da poco per la Fiorentina, in vista della sfida di domenica ... scalda per sostituire l’altro squalificato Pulgar. Sulle fasce Biraghi, tampone permettendo, è il ...

...Bologna e la facile scorribanda con i labronici prima di prendere l'adeguata batosta. I ... I ragazzi di NTS Riviera Basket stanno tutti bene e, alla meno delufficiale di sabato ......Bologna e la facile scorribanda con i labronici prima di prendere l'adeguata 'batosta'. ... I ragazzi di NTS Riviera Basket stanno tutti bene e, dopo ilufficiale di sabato, ...Buone notizie per la Fiorentina dato che anche gli ultimi tamponi sui due Nazionali sono risultati negativi L’ultimo giro di tamponi effettuato da Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi hanno dato es ...Allenamento pomeridiano conclusosi da poco per la Fiorentina, in vista della sfida di domenica ... scalda per sostituire l’altro squalificato Pulgar. Sulle fasce Biraghi, tampone permettendo, è il ...