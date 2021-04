Film House of Gucci: Lady Gaga splendida in abito nuziale (Di venerdì 9 aprile 2021) Proseguono le riprese del Film House of Gucci, e cresce l’attesa per l’uscita del lungometraggio. La pellicola diretta da Ridley Scott esordirà al cinema il 24 novembre e, secondo gli addetti ai lavori, già si preannuncia come un successo mondiale. D’altronde, il cast stellare promette più che bene, considerando che, oltre alla pop-star, l’altro protagonista è Adam Driver. Inoltre non mancano altri nomi altisonanti come quelli di Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons. Se a tutto ciò aggiungiamo la presenza di un regista affermato come Scott e di costumi sensazionali come quelli mostrati nelle foto pubblicate su Instagram in queste settimane, è facile comprendere quali siano le aspettative intorno a questa pellicola. A proposito di scatti, gli ultimi che mostrano Lady Gaga in abito da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Proseguono le riprese delof, e cresce l’attesa per l’uscita del lungometraggio. La pellicola diretta da Ridley Scott esordirà al cinema il 24 novembre e, secondo gli addetti ai lavori, già si preannuncia come un successo mondiale. D’altronde, il cast stellare promette più che bene, considerando che, oltre alla pop-star, l’altro protagonista è Adam Driver. Inoltre non mancano altri nomi altisonanti come quelli di Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons. Se a tutto ciò aggiungiamo la presenza di un regista affermato come Scott e di costumi sensazionali come quelli mostrati nelle foto pubblicate su Instagram in queste settimane, è facile comprendere quali siano le aspettative intorno a questa pellicola. A proposito di scatti, gli ultimi che mostranoinda ...

