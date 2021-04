Leggi su ck12

(Di sabato 10 aprile 2021)la, ha deciso dire ildiper non riaprire più, dopo gli stop imposti dal governo non riesce a mantenere l’affitto di 28.000 euro al mese per un locale di 1.800 metri.La, ha deciso dire il suo(Getty Images)L’idea dire ildiLaera nata per una decisione temporanea, ma purtroppo il cuoco siciliano ha confermato di volerre il suoin piazza Risorgimento a. Il 31 Gennaio 2021 è avvenuta la chiusura definitiva, attualmente lo chef ha deciso di smettere ...