Figliuolo - Acquaroli | ecco il piano | ' Caregiver poi over 60 | entro luglio vaccinati 900mila marchigiani' Quando e come prenotarsi

e Curcio si sono poi diretti a Palazzo Raffaello, dove hanno incontrato la giuntaprima ed i prefetti poi, per avere un quadro preciso della gestione del contagio, oltre che della ......Saltamartini Erano le 11 di giovedì mattina quando il Generale Francesco Paologiungeva ... Ad attenderlo ad Ancona il Presidente della Regione Francesco, la Sindaca di Ancona Valeria ..."Non possiamo permetterci che tra un mese quando, speriamo, l’Italia potrà tornare su restrizioni minori, nelle Marche ci sia una ripresa della curva del contagio". Parole del presidente Francesco Acq ...Il rischio è quello di una nuova frenata nella campagna vaccinale. Nessuna ripercussione sulla campagna vaccinale. Cambia la campagna vaccinale in Italia con l’ennesimo colpo di scena su Astrazeneca: ...