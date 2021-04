FIFA 22: Solo un gameplay rivoluzionato può dare nuovo entusiasmo alla community (Di venerdì 9 aprile 2021) Stando agli ultimi rumors il prossimo EA Play si terrà il 12 giugno e per l’occassione EA Sports presenterà i nuovi simulatori sportivi tra cui l’attesissimo FIFA 22. Abitualmente durante lo showflor viene divulgato il trailer di presentazione e poche altre notizie che danno Solo piccoli indizi su quello che potrà essere il nuovo simulatore calcistico. FIFA 21 per alcuni aspetti, pochi, durante i primi mesi è riuscito ad entusiasmare la community e anche gli addetti ai lavori. La nostra recensione, come tante pubblicate dai siti più popolari del settore, hanno concluso le recensioni con voti vicini o superiori al 9. Al day one il gameplay è apparso subito gradevole e le sensazioni pad alla mano erano decisamente positive fino a quando non sono arrivate le prime ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 9 aprile 2021) Stando agli ultimi rumors il prossimo EA Play si terrà il 12 giugno e per l’occassione EA Sports presenterà i nuovi simulatori sportivi tra cui l’attesissimo22. Abitualmente durante lo showflor viene divulgato il trailer di presentazione e poche altre notizie che dannopiccoli indizi su quello che potrà essere ilsimulatore calcistico.21 per alcuni aspetti, pochi, durante i primi mesi è riuscito ad entusiasmare lae anche gli addetti ai lavori. La nostra recensione, come tante pubblicate dai siti più popolari del settore, hanno concluso le recensioni con voti vicini o superiori al 9. Al day one ilè apparso subito gradevole e le sensazioni padmano erano decisamente positive fino a quando non sono arrivate le prime ...

