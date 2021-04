FIFA 21: Pro Player e Manager di EA Sports finiscono in manette dopo aver fatto il vaccino per il Covid-19 (Di venerdì 9 aprile 2021) Da qualche ora è arrivata dal Messico la notizia incredibile dell’arresto di uno dei più talentuosi Pro Player di FIFA 21 ed un Manager di EA Sports. Non si tratta di un arresto per la truffa delle Icon Prime Moments di qualche settimana fa, ma di una storia decisamente surreale. Il Pro Player Ruben Zerecero ed il Campaign Manager di EA Sports Christian Nieva si sono recati a Città del Messico per sottoporsi al vaccino anti Covid-19 e sono stati arrestati. Potrebbe sembrare strano ed invece no, i due si sono camuffatti con tute larghe, cappuccio ed occhiali da sole fingendo di essere due persone anziane. Alla fine sono anche riusciti a farsi vaccinare, ma quando le forze dell’ordine di turno si sono resi conto che nonostante il ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 9 aprile 2021) Da qualche ora è arrivata dal Messico la notizia incredibile dell’arresto di uno dei più talentuosi Prodi21 ed undi EA. Non si tratta di un arresto per la truffa delle Icon Prime Moments di qualche settimana fa, ma di una storia decisamente surreale. Il ProRuben Zerecero ed il Campaigndi EAChristian Nieva si sono recati a Città del Messico per sottoporsi alanti-19 e sono stati arrestati. Potrebbe sembrare strano ed invece no, i due si sono camuffatti con tute larghe, cappuccio ed occhiali da sole fingendo di essere due persone anziane. Alla fine sono anche riusciti a farsi vaccinare, ma quando le forze dell’ordine di turno si sono resi conto che nonostante il ...

