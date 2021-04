Feriti dai rifiuti abbandonati, due allocchi salvati al Cras di Vanzago (Di venerdì 9 aprile 2021) Vanzago (Milano) - Due allocchi "vittime" dell'inquinamento ambientale sono stati curati e salvati dal Cras Wwf di Vanzago. E ora il Centro Recupero Animali Selvatici, vero e proprio pronto soccorso ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 9 aprile 2021)(Milano) - Due"vittime" dell'inquinamento ambientale sono stati curati edalWwf di. E ora il Centro Recupero Animali Selvatici, vero e proprio pronto soccorso ...

Feriti dai rifiuti abbandonati, due allocchi salvati al Cras di Vanzago "Dopo la breve riabilitazione è stato rilasciato dai volontari nel luogo di origine, cosa molto importante per gli adulti recuperati durante il loro periodo riproduttivo", spiegano i volontari. Il ...

Feriti dai rifiuti abbandonati, due allocchi salvati al Cras di Vanzago

Vanzago (Milano) - Due allocchi "vittime" dell'inquinamento ambientale sono stati curati e salvati dal Cras Wwf di Vanzago. E ora il Centro Recupero Animali Selvatici, vero e proprio pronto soccorso

