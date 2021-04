Fedriga nuovo presidente della Conferenza Stato-regioni. Bonaccini gli passa il testimone (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo sedici anni la guida della Conferenza delle regioni torna al centrodestra. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga ha raccolto il testimone dal collega dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del Pd, che ha guidato l’assemblea delle regioni negli ultimi cinque anni.Un avvicendamento previsto da tempo, almeno da quando sono mutate le condizioni politiche che, nel 2015, portarono all’elezione di Bonaccini: con le ultime tornate elettorali, infatti, la maggioranza delle regioni è passata al centrodestra.Il cambio è Stato tuttavia congelato all’inizio della pandemia, quando i presidenti, in attesa di trovare un accordo sul nome, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo sedici anni la guidadelletorna al centrodestra. Ildel Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimilianoha raccolto ildal collega dell’Emilia-Romagna Stefano, del Pd, che ha guidato l’assemblea dellenegli ultimi cinque anni.Un avvicendamento previsto da tempo, almeno da quando sono mutate le condizioni politiche che, nel 2015, portarono all’elezione di: con le ultime tornate elettorali, infatti, la maggioranza delleta al centrodestra.Il cambio ètuttavia congelato all’iniziopandemia, quando i presidenti, in attesa di trovare un accordo sul nome, ...

