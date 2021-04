Fedriga è il nuovo presidente della Conferenza delle Regioni | Emiliano il vice

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – La Conferenza delle regioni e delle province autonome, riunita oggi in sessione straordinaria, ha eletto all’unanimità presidente Massimiliano Fedriga (presidente della regione Friuli Venezia Giulia) e vicepresidente Michele Emiliano (presidente della regione Puglia).

... secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, arriva Massimiliano, ... 'La Conferenza della Regioni e della Province autonome eleggerà unpresidente e unvicepresidente....Romagna dovrà cedere il posto a unpresidente. A quanto si apprende, ieri sera c'è stata una riunione in cui è stato designato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, ...UDINE. Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della Conferenza delle Regioni. Votato all’unanimità dai suoi colleghi governatori, il numero uno del Friuli Venezia Giulia succede a Stefano ...Il presidente del Friuli Venezia Giulia esponente della Lega succede al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (PD) che era in carica dal 2015. Alla vicepresidenza va il presidente della Pu ...