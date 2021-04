Fedez replica alla Regione Lombardia | “Vergognatevi e chiedete scusa | che figura di mer**”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni ha attaccato laper la modalità di somministrazione dei vaccini. L’influencer ha spiegato che la nonna disarebbe stata contattata per essere vaccinata solo dopo il suo sfogo social. Inoltre, chi si è messo in contatto con la signora Luciana, si sarebbe accertato: “Lei è la nonna di?“. Ferragni si è chiesta quante possibilità abbiano di essere vaccinati gli anziani che non hanno parenti noti. Le accuse di Chiara hanno avuto ampia risonanza. Ats, Agenzia di Tutela della Salute –, ha smentito la versione dell’imprenditrice e ha aggiunto che la nonna diavrebbe omesso il comune di residenza nella compilazione della richiesta e questo avrebbe causato dei ritardi. In queste ore, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Fedez replica

contro Regione Lombardia per vaccino nonna/ "Che figura di mer*a, vergognatevi" CHIARA FERRAGNI NEL CDA DI TODS': "GRAZIE PER LA FIDUCIA E IL RISPETTO" In seguito è giunta anche la...'Fortunaz che oggici spiegaz cosa è successo ieriz in commissionez', ha twittato ironicamente in risposta il senatore del Carroccio. Pronta ladel rapper nelle sue stories: 'Si può ...Leggi anche > Fedez, il regalo per Leone ... «Grazie per avermi dato questa opportunità». Ma il conduttore replica: «Ma tu sei una grandissima attrice». Si passa poi alla fase finale. Valeria Fabrizi ...Boom di acquisti sulle azioni dell'azienda fashion di Diego Della Valle dopo l'inserimento nel management dell'influencer e imprenditrice social. Scopo della nomina: implementare progetti di solidarie ...